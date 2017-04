Keskerakonna juhatuse liikme Raimond Kaljulaidi sõnavõtt Keskerakonna ja selle pikaajalise liidri korruptsioonisüüdistuste teemal vajab kommenteerimist. Kuidas ikkagi hinnata väidet: "Teod, mida talle (s.t Savisaarele) süüks pannakse, ei ole midagi sellist, mis nõuaksid iga hinna eest kohtumenetlusega lõpuni minemist, kui see oleks talle kui kaitsealusele eluohtlik. See oleks julm justiitsvägivald inimese suhtes, kes on selgelt liiga nõrk, et ennast tõhusalt kaitsta." On selge, et inimene, kes söandab väita poolelioleva kriminaalasja suhtes midagi niisugust, pole midagi kuulnud sõltumatust kohtuvõimust ega tea kriminaalmenetluse algtõdesid.

Keskerakonna tänane juhtkond on aga sattunud väga keerulisse olukorda, sest vaja on esitleda ennast uuendusmeelse ja vanale taagale selja pööranud erakonnana, ja samal ajal mitte kaotada venekeelsete valijate toetust. Ja selleks mõtles keegi välja osava poliittehnoloogilise skeemi, mille esimene komponent oli Savisaarest juhtkonna tasemel vabanemine. See oli eelduseks eelmise valitsuse langemisele ja uue koalitsiooni sünnile Keskerakonna juhtimisel.

Teine komponent sisaldab Keskerakonna Tallinnas võimule jäämist ja 2019. aasta parlamendivalimiste võitmist. See eeldab venelaste samas mahus hääli, nagu siiani on Savisaare juhtimisel saadud. Selleks tuleb venekeelsele elektoraadile sisendada, et uus juhtkond jätkab vankumatult varasemat liini. Veelgi enam – Keskerakond suudab just uute juhtide käe all muuta kogu Eesti senist välispoliitilist joont ja seada ometi sisse head suhted Moskvaga.