Pühapäeval tähistatakse viiendat korda üle Eesti veteranipäeva. Viimsis sõjamuuseumis said lapsed näha muinasjutu nukuetendust, suuremad uudistada Scoutspataljoni kasutuses olevat tehnikat ja angaaris ajaloolisi masinaid ning kuulata missioonisaunas veteranide pajatusi. Päeva lõpetab suur Veteranirocki kontsert Vabadusplatsil. Rasketehnika angaaris sai lisaks vanadele sõjamasinatele-kahuritele näha ka meie missioonisõdurite Afganistani Camp Bastionis olnud sauna, mille terassil rääkisid enda missioonikogemusest veeblid Bronsilav Škaperin ja Margus Hoop. Mõlemad mehed tunnistasid Õhtulehele, et kodust kaugel teenimine on andnud elule põneva vürtsi juurde. Teise brigaadi tagalapataljonis staabiallohvitserina töötav veebel Margus Hoop peab veteranipäeva meie väikese ühiskonna poolseks tunnustuseks. Kokku on meil umbes 2800 veterani. 12 aastat kaitseväes teeninud mees on käinud kolmel missioonil nii Afganistanis kui ka Kesk-Aafrika Vabariigis. Võrumaalt pärit mees on saanud kaitseväest hea elukogemuse, kuid see pole teda sõjardiks muutnud. Juba põhikoolis rahvatantsuga tegelema hakanud noor mees pidas ühes karjäärivalikuks ka tantsija kutset. "Paljud arvasid ja lootsid, et ma lähen hoopis tantsu õppima. Kuperjanovi pataljonis ajateenistuse ajal avanenud maailm hakkas mulle tohutult meeldima. On väga palju asju, mida saab kaitseväes teha. Tegin seersandi kursuse läbi, siis veeblikooli, uued väljakutsed ja süües kasvab isu," muigab logistikaga tegelev Hoop.

Lisaks saunale aitasid sidet kodumaaga hoida koduste saadetud pakid ja meie muusikud. Esinemas käisid nii Untsakad, Audru Jõelaevanduse Punt, Kihnu Poisid, Lenna Kuurmaa ja teised, kes jämmisid koos sõduritega. Samuti ehitasid mehed endale 2011. aastal suitsuahju liha sissetegemiseks. „Võtku, mis võtab, aga me ehitame siia suitsuahju, otsustasid mehed. Osa materjali saadi prügimäelt, mis oli meie jaoks nagu kaubanduskeskus, kus inglased olid vajalikud asjad juba meie jaoks ära sorteerinud. Maksma midagi ei pidanud."

„Saun oli meie valuuta!“ Afganistani Camp Bastioni sõjalaager ehitati keset kõrbe tühjale kohale ja seal oli tipphetkel 40 000 inimest. Koht valiti meelega asulatest eemale, seda turvakaalutlustel. See on suurim Briti meretagune sõjaväelaager pärast Teist maailmasõda. 2006. aastal ehitatud baas hõlmab 6,5 km pikkuse ja 3 km laiuse ala. Seal on oma lennuväli ja sõjaväehaigla. Väga popiks sai seal liitlaste seas eestlaste saun, mis on praeguseks leidnud endale väärika koha sõjamuuseumi angaaris. Eesti meestele lennutati kodumaalt isegi saunavihad kohale. „Briti ohvitser tahtis seda proovima tulla, kuid tal polnud ujumispükse. Kuulnud, et eestlased käivad saunas paljalt, vaatas ta mind väga imelikult ja lõpuks ei tulnudki,“ naerab veebel Hoop. Mõned liitlased isegi broneerisid endale saunaaegu ja käisid kaks korda nädalas. „Kasutasime sauna oma valuutana ja see läks hästi peale. Inglased muidugi päris hästi aru ei saanud miks meil selline asi on.“ Juba 1999. aastast end kaitseväega sidunud veebel Bronsilav Škaperin valis veeblikoolis samuti logistika eriala ja teenib nüüd õhuväes. Ka tema kiidab seda sauna, kuhu tulekuks ta ei pidanud paljuks Kabulist lennukite-kopteritega kohale tulla. „Algul tõime vett kanistritega, vihtlesime soojas ja lõime endale idülli. Pool tööd sauna kütmisel tegi ära väljastpoolt tulev kuumus. Viimane saunaskäik oli 2009 vabariigi aastapäeval kui olin saatjaks Jaan Tättele. Neli korda missioonil käinud Bronsilavile jäi 2007. aasta viimaseks korraks. Ajaliselt kokku kaks aastat ja kaks kuud kodust eemal. „Mu proua – pere tugevam pool näitas oma mõjutust välja. Aitab küll missioonidest, oled juba piisavalt kogemust saanud!“ Tsahkna: veteranid, tänu teile ei ole me kunagi enam üksi