"Mõtlesin pikalt, kas kirjutada, ja otsustasin kirjutada, sest see, mis praegu toimub Naisliidu otsuse ja Siiri Oviiri väljaütlemise ümber, on muutunud kohati väga inetuks," avaldab sotsiaalmeedias arvamust Marina Kaljurand.

"Ütlen kohe, et ma ei ole Eesti Naisliidu liige, et mind kasvatas üksikema ning minu tuttavate seas on nii "tavalisi“ perekondi kui kärgperekondi, nii üksikvanemaid kui ka samasoolisi paare, kes kasvatavad lapsi. Minu jaoks ei ole oluline, kes kellega või ilma kelleta lapsi kasvatab, vaid see, kuidas last kasvatatakse, et laps oleks hoitud ja armastatud. See on minu isiklik arvamus, mis ei pretendeeri "absoluutsele tõele“ ning mille ütlesin välja objektiivsuse mõttes," kirjutab Kaljurand Facebookis.

Ta lisab: "Aasta ema tiitlit annab välja Eesti Naisliit alates 1998. aastast ning seni ei ole kandidaatidele esitatavad nõuded avalikkuses küsimusi tekitanud. Vastupidi – alati on leitud väärikas kandidaat, keda avalikult tunnustada, alati on olnud südamlikud aktused/kontserdid ning alati on olnud Aasta emadeks erakordsed naised. Jah, emad ongi erakordsed, vähemad väga suur enamus emadest."