Vabaerakonna üldkoosolek valis täna erakonna esimeheks Artur Talviku, kes pälvis 179 erakonnakaaslase toetuse. Erakonna 664 liikmest võttis üldkoosolekust osa 144 liiget, enne üldkoosolekut osales e-hääletusel 94 liiget ja täna 115 liiget.

Artur Talvik lubas oma esimeses esimehe kõnes, et Vabaerakond jätkab ühiskonna ehitamist altpoolt ülespoole ning toob kokku riidu läinud sotsiaal-liberaalset ja väga konservatiivset osa Eesti ühiskonnast.

"Vabaerakond teeb vabakonservatiivset poliitikat, mis ühelt poolt hoiab Eesti kultuuri ja elulaadi, kuid teiselt poolt on ettevõtlik ja avatud parimatele ideedele, mida maailmal on pakkuda. Me peame lahendama seda konflikti mõeldes Eesti tulevikule,“ ütles Talvik.

"Aitab õpitud abituse ühiskonnast. Aitab riigi liigsest sekkumisest inimeste eludesse regulatsioonide ja suurde maksudega,“ sõnas ta.

"Eesti ühiskond peab algama vabast inimesest, kellel on oluline tema perekond, oluline on tema kogukond ja kohalik omavalitsus ning muidugi Eesti riik. Eesti riik kogud seda mitmekesist ja põnevat kooslust koos. Eesti vajab oma eluga hakkama saavaid hoolivaid ja kodanikke, kelle teadvusse on sisse kodeeritud teiste abistamine,“ lisas Talvik.