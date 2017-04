Aprillikuu viimast nädalat tähistatakse Euroopas traditsiooniliselt vaktsineerimisnädalana. Hoolimata sellest, et tänu vaktsineerimisele on maailmas seljatatud mitmeid raskeid nakkushaigusi, on Eestis viimastel aastatel järjekindlalt kasvanud vaktsineerimisest keelduvate lastevanemate ja erinevate haiguste vastu kaitseta jäävate laste arv.

“Kuigi keeldumiste protsent vaktsineerimiste üldarvuga võrreldes ei ole suur (2016. aastal 3,0-3,9%), teeb keeldujate püsiv juurdekasv ja mitme nakkushaiguse vastu kaitseta jäävate laste arvu pidev suurenemine murelikuks,” ütles terviseameti peadirektor Tiiu Aro.

Näiteks leetrite, mumpsi ja punetiste vastu oli 2016. aasta lõpu seisuga vaktsineeritud 95,4% lastest vanuses 1-14 eluaastat. Arvestades WHO soovituslikku vaktsineerimise taset haiguste leviku peatamiseks, mis on 95%, võiksime ju rahul olla, kuid kuni 2-aastaste laste hulgas oli hõlmatuse tase 93,2 protsenti, mis tähendab, et meil jäi soovitatud tase saavutamata. Leetrite, mumpsi ja punetiste vastu oli vaktsineerimata 2016 aasta lõpu seisuga 7481 last, neist üle 60 protsendi elavad Tallinnas.