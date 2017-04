"Vaido loo puhul, mis on minu produtseeritud, on rohkem bassi ja see on kiirem. Aga kui te ise kuulate, siis on sarnasust ikka kuulda," lisab ta. Mets ei usu, et tegu võib olla kokkusattumusega. "Aga vot imelik, et sarnane laul ilmus Vaido loost kuu aega hiljem," sõnab ta. Mets lisab, et on lood saatnud hindamiseks ka Eesti Autorite Ühingule.

Shanoni ninamees Taavi Immato on Õhtulehelt Metsa kahtlustustest kuuldes esialgu sõnatu. "Ma ei oska midagi öelda, see on üsna absurdne," sõnab ta. "Ma ei tunne neid inimesi, ma ei tea, kes nad on. Ma ei oska midagi öelda selle kohta. Väga kurb kuulda, kui keegi niimoodi arvab," ütleb Immato. Lugude väidetavat sarnasust mees kommenteerida ei oska. "Ma peaks enne nägema või kuulma, mille ümber asi üldse käib. Fakt on see, et siin pole mingit matkimist tehtud. Lugu on selline nagu ta on ja see on meie oma. Nad võivad rahulikult jalgu puhata," sõnab Immato.