''Kui Austraalia järgib USA käike Põhja-Korea isoleerimiseks ja lämmatamiseks, siis on see enesetapp tulla Põhja-Korea tuumarelvade laskeulatusse. Austraalia välisminister peaks mitu korda tagajärgedele mõtlema, enne kui ta oma keelepeksuga USAd meelitama hakkab,'' ütles teade.

Bishop oli sellel nädalal öelnud, et Põhja-Korea tuumarelvad on Austraaliale tõsine oht, kui sellele rahvusvaheliselt lõppu ei tehta.

Ta ütles, et sanktsioonid on kõige selgem viis Põhja-Koreale selgeks teha, et sealset tegevust ei tolereerita ja tuumarelvadega relvastatud Põhja-Korea ei ole aktsepteeritav. Bishop kutsus Hiinat üles Põhja-Koread survestama, et sealne sõjakas ja ebaseaduslik tegevus lõpetada.

Põhja-Korea riiklik uudisteagentuur vahendas, et Bishopile ei anta selliste sõnade eest mitte kunagi andeks, kuna see oli rahuvastane tegu. Põhja-Korea tegevus olevat vaid enesekaitse.

Agentuur lisas, et Austraalia kaitseb USA vaenulikke võtteid ja tuumarelvadega ähvardamise kaudu välja pressimist, mis on Põhja-Korea tegevuse peamine põhjus. Austraalia oma käitumisega julgustab USAd hoolimatuid ja riskantseid meetmeid kasutusele võtma.