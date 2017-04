Riigikogu esimees Eiki Nestor kirjutab homme Bratislavas koos kolleegidega Bulgaaria ja Austria parlamendist alla deklaratsiooni, mille eesmärk on tagada kolme järjestikuse eesistujariigi vahel sisuline koostöö.

„Eesistujariigi ülesanne on olla erapooletu kompromisside leidja kõigi liikmesriikide vahel,“ ütles Nestor. „Euroopa Liidu ees täna seisvad küsimused on aga küllaltki keerukad ja nendele ei õnnestu alati leida lahendust poole aasta pikkuse eesistumise perioodi jooksul. Just seepärast peavadki järjestikused eesistujariigid tegema omavahel tihedat koostööd, et alustatu edukalt lõpule viia.“

Eesti, Bulgaari ja Austria deklaratsioonis rõhutatakse vajadust tegeleda nii julgeoleku- kui ka majandusküsimustega, samuti Ühendkuningriigi lahkumisläbirääkimistega ja rändekriisi lahendamisega.