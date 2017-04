Muusik Roy Strider, kodanikunimega Raul Sillaste, kirjutas Facebookis, et tema kui pikaaegse bikeri hinnangul on põgenev mootorrattur linnatingimustes ohtlikum teistele liiklejatele ja jalakäiatele, kui autoga liiklushuligaan.

"Asi on selles, et auto on paremini märgatav ja aeglasem. Bike, mis kiirendab nullist sajani paari sekundiga, on nii ettearvamatu ja märkamatu sellistes tingimustes, et risk süütute isikute hukkumiseks või vigasaamiseks on suurem, kui autohuligaani pagemise korral - eriti linnas," kommenteerib Strider.

"Sel hetkel, kui tekib otsus eest ära sõita, muutub mootorrattur mingis mõttes lindpriiks," kommenteerib ta.

Strideri sõnul on mängus ka psühholoogiline sõda, sest usutavasti enamikke põgenevaid bikereid ei saagi autoga jälitades kätte ja see annab motomehele seadusteülese enesetunde. "Seega on mõistetav, et politsei kasutab erinevaid võimalusi teatud sõnumi saatmiseks," ütleb ta.

"Mahasõitmine oli põhjendatud. Iga liiklusvahend on üksiti ka relv. Kui tõmbad enda relva tänaval kabuurist, siis ära imesta kui hoopis ise tina saad."