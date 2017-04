Neljapäeval toimunud tulevahetuse valguses on ka valimistel karm valve. Riik on määranud üle 50 000 politseiniku ja 7000 sõdurit valimispunktide läheduses patrullima.

Kokku on 11 presidendikandidaati ja üle terve riigi on avatud rohkem kui 60 000 valimispunkti.

Varasemad küsitlused näitavad, et kõige tihedamalt konkureerivad omavahel neli kandidaati- parempopulist Marine Le Pen, endine majandusminister Emmanuel Macron, konservatiiv Francois Fillon ja kommunist Jean-Luc Melenchon.

''See on väga tähtis hääletus, kuna me vajame selles riigis muutusi, et vastu astuda kõikidele probleemidele ja terrorismile,'' kommenteeris Pariisi elanik Alain Richaud, kes ootas hääletajate järjekorras.