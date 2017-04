Oxfordi ülikooli viimase juhendi järgi võivad silmsidet vältivad õpilased olla rassistid.

Ülikooli võrdsuse ja mitmekesisuse üksus on väja toonud, et tudengid, kes ei ole valmis vahetult suhtlema võivad olla rassistid, mis on halva vaimse tervise soodustaja.

Tudengitele toodi rassismi näitena välja ka seda, kui küsida, kust keegi algselt pärit on, vahendab The Telegraph.

Ülikooli võrdsuse ja mitmekesisuse üksus seletab, et osad inimesed ei mõtle selliste tegudega üldse halba ja teadmine, et nad sellega kedagi solvavad, teeks nad väga kurvaks. Samas ei ole üksuse sõnul teo tagamõtetel vahet, kui need teiste kuuluvuse tunnet vähendavad.