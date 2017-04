Reede õhtul oli tartlastel põhjust tantsukingadelt tolm pühkida ja sammud Athena keskusesse seada. Oodata oli tõelist nostalgiapidu, sest esinesid Ivo Linna ja Supernova.

Rahvast on reede hilisõhtul kontserdisaalis täpselt parasjagu - ei mingit trügimist ega üksteisel seljas elamist. Umbes kahekümnendates eluaastates naine tantsib ennastunustavalt tantsuplatsil. Tema silmad on suletud ja ümber toimuvat ta ei jälgi. Malbe naeratus näol keerutab ta end muusika rütmis. "Ei, aeg ei peatu, ei-ei!" lõõritab vanameister Ivo Linna endale omasel madalal häälel kõigile tuttavaid ridu.

Iga laulu järel võtab Ivo Linna aega, et publikuga suhelda. "Täna laulan üht laulu täiesti esmakordselt, mul on sõnadki laval kaasas," teatab ta. Esitusele tuleb The Beatles'i laul "Something". "Kunagi ütles Frank Sinatra, et miks te nendest karvastest briti noorukitest alailma räägite! Mõne aja pärast laulis ta just seda biitlite armastuslaulu koguaeg," räägib Linna publikule. Sinatra läbi aegade lemmik lembelugu olevat see põhjusel, et pala jooksul ei öelda kordagi välja saatuslikku sõnadetriot "I love you". "Olen ka kunagi elanud paar aastat Tartus ja siis ma olin koguaeg armunud!" lausub Linna. Väljaöelduga teenib ta kogu rahva tugeva aplausi.