"Tommy! Tommy! Tommy! Tommy!" skandeerisid Rock Cafesse kogunenud fännid laupäeva õhtul, et lavale tuleks Eesti skandaalseim räppar Tommy Cash. Mees andis Tallinnas oma Euroopa tuuri viimase kontserdi.

Tommy Cashi, kodanikunimega Tomas Tammemetsa, ei näe kodumaal just kuigi tihti esinemas ja seetõttu tõi laupäevane kontsert rokiklubisse täismaja. "Kolm VIP-piletit palun," soovisid fännid uksel. "VIP on välja müüdud," vastas neile piletimüüja. Ja Tommy tulekuni oli jäänud veel rohkem kui tund aega.

"Kas Tommy on teil siin väga suur staar? Ma tulin spetsiaalselt tema pärast Soomest kohale," räägib üks noormees. Siiski pole ta kõige kaugemalt tulnud fänn. Publik kirjutab, et Itaalias sündinud, ent nüüd Egiptuses Aleksandrias elav Simone Gaeta võttis ette teekonna Egiptusest Tallinnasse, et kuulda ja näha Tommy Cashi. "Tommy Cash on tõeline artist ning tema videod on kõik kunstiteosed," ütles mees Publikule.