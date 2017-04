Ööl vastu laupäeva kihutas kesklinnas ringi mootorrattur, kes politsei märguannete eiramise tõttu kummuli rammiti. Täna kirjutas mootorrattur Facebookis, et kahetseb juhtunut, kuid ei mõista politsei teguviisi.

"Esiteks on mul väga kahju, et nii käitusin ja asi sellise tasemeni jõudis. Mul on piinlik vaadata otsa oma naisele, kelle elu ma ohtu seadsin ja piinlik on ka teiste inimeste ees, kelle ohtu seadsin," alustas ta sõnavõttu.

Peale kiiret vabandust suundub püstitab ta õhku küsimused, mis tema jaoks arusaamatuks jäid.