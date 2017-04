Jääras liikuv Kuu on ühenduses Uraaniga ja kvadraadis Pluutoga. Niisiis on jälle päev, kus pead oma koleeriliste energiatega viisakuse ja taktitunde piiridesse jääma. Ettevaatust nii liikluses kui ka kõrgustes!

Puutud ehk kokku asjadega, mis sinu jaoks tundmatud. Või siis tunduvad lihtsad asjad sulle ülimalt keerukad. Ära mõtle üle, võta asju nii, nagu nad on! Ka kehaliselt võid olla pinges.

Kaksikud

Vajad uusi muljeid ja intellektuaalset vaheldust. Külasta mõnda põnevat üritust või loe midagi vaimu ergutavat! Otsi üles oma veidrikust sõber ja arutage uute vandenõuteooriate üle.

Vähk

Kui su boss on närvihaige, siis ära täna küll tema närve proovile pane. Üldse võib sotsiaalses plaanis palju pinget ja võitlusmomenti esineda. Noortel võib esineda pingeid vanematega.

Lõvi

Valitsevad mõjud muudavad sind rahutuks, pealiskaudseks ja kiirustavaks. On oht jätta midagi olulist märkamata. Peaksid olema rahulikum ning iga oma sammu hoolikalt läbi mõtlema.

Neitsi

Valitsev seis avab sinu ees palju uksi või siis ühe Suure Värava. Ole valmis uuteks algusteks, vigade paranduseks ning initsiatiivi haaramiseks. Ent ettevaatust traumade suhtes!

Kaalud

Partner on sinu jaoks see inimene, kes peegeldab sulle nii sinu probleeme kui ka õnnestumisi. Nii et leia enda jaoks inimene, kes suudaks olla peegliks. Mitte kõverpeegliks.

Skorpion

Kosmogrammi muster võib tekitada torme veeklaasis. Kui näed, et kuskil võtab maad vaidlus, siis ära sinna sekku – sellest võib suurem arusaamatus või lausa tüli välja kasvada.

Ambur

Sinus on tugev sisemine tuli, mis võib nii soojendada kui ka kõrvetada. Kui kohtud Jäära või Lõvi märgi esindajaga, siis võite koos suure tulekahju tekitada. Veemärgid lihtsalt aurustuvad teie kõrval!

Kaljukits

Täna võib mõni enesekeskne ja taktitundetu tüüp sul närvi mustaks ajada. Teine võimalus on see, et keegi kiirustab sind tagant ega anna sulle piisavalt aega oma töödesse süveneda.

Veevalaja

Kuu ja Uraani ühendus paneb sul protsessori kupli all nii kiiresti tööle, et vajad kindlasti külma jääd otsaette. Su mõte tõuseb kosmilistesse kõrgustesse, kuid ei suuda märgata enda töölaual valitsevat totaalset segadust.

Kalad