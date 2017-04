Kaksikud

Täna peaksid hoidma madalat profiili ning keskenduma poolikute ettevõtmiste lõpetamisele. Uusi asju ei ole soovitav käima lükata. Avalikes kohtades hoia oma vidinatel silm peal.

Vähk

Võimalik on olukord, mis sarnaneb varjatud konkurentsile või mingile intriigile. Kõik see, millest sa pole teadlik võib kuidagi sulle probleeme tekitada. Positiivne on aga see, et sinus on palju loovat ja ülesehitavat energiat.

Lõvi

Nii konkurents kui ka rivaalitsemine laiemas mõttes võib olla teemaks. Samas võib täna alguse saanud protsess olla ajas äärmiselt püsiv ja vastupidav. Hoiduma peaks nii kadedusest kui armukadedusest.

Neitsi

Kuigi saad aru, et teatud muutused on kindlasti vajalikud, mõtled sa umbes sedamoodi: „Ma tahan muutusi, aga nii, et mitte midagi ei muutuks!“. Tee siis endale selgeks, mida sa tegelikult tahad.

Kaalud

Keegi võib ootamatult sinu tähelepanu püüda ning teha sellega seoses sulle mingi ettepaneku. Sa ei tohiks talle päriselt ära öelda, kuid uuri igaks juhuks asjaolude taustu ja tagamaid.

Skorpion

Kõikide üks-ühele suhete tasandil võib päev kujuneda paljuski otsustavaks. Nimelt võidakse sulle anda keerukaid ja vastutusrikkaid ülesandeid, mis nõuavad sinult maksimaalset panust.

Ambur

Sinu vastas olevad jõud on tugevad ja võivad sulle mingil viisil survet avaldada. Ent sa võid ka ise käituda viisil, mis paneb teisi ennast ohustatuna tundma. Päev soosib tervise ja tööga seotud uusi algusi.

Kaljukits

Kasulik oleks tegeleda probleemide süvaanalüüsiga. Ent samas ei tohiks sa probleemidesse kinni jääda. Hetkel oled liigagi põhjalik, kergeltvõtmine ei taha kohe kuidagi õnnestuda.

Veevalaja

Parim ajahetk selleks, et püüda rohkem suhelda sulle lähedaste inimestega. Kunagi koos läbielatud ühised hetked tunduvad nüüd eriti ilusad. Seega võimendab päev ka nostalgilisi meeleolusid.

Kalad