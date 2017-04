Kaksikud

Kuu liigub Kaksikutes ja moodustab päeva teises pooles opositsiooni piirava ja kitsendava Saturniga. Seega võib õhtune aeg su kannatuse proovile panna, kuna ette võib tulla mitmesuguseid takistusi ja viivitusi.

Vähk

Päev võib mööduda kummaliste tunnete tähe all. Igatahes on praegu kergem langeda nii ekstaasi kui masenduse mõjusfääri. Kui juhtub see viimane, siis tea, et tegemist on mööduva seisundiga.

Lõvi

Hetk loob head eeldused seltskondlike suhete arenguks. Su kõne ja liigutused avaldavad inimestele soodsat muljet. Sinu jaoks ka parim päev mõne klubi liikmeks astumiseks.

Neitsi

Päev sobib kenasti selleks, et häälestuda mingile täiesti uuele suunale. Oskad asju näha uudsel viisil. Väikeste muudatuste päev, mil su mõte haakub kergesti uute teemadega.

Kaalud

Päev lõõgastumiseks kas omaette olles või koos sõpradega. Kuna su loovus on kõrge, võiksid midagi teiste jaoks luua – kirjuta kellelegi luuletus või joonista pilt. Või lihtsalt kiida kellegi kaunist välimust.

Skorpion

Keegi, kellega kohtud, võib sinus sügavaid meeleolusid tekitada. Just selles võtmes, et tema mõjul näed enda probleeme uues valguses. Või räägib ta sulle lihtsalt midagi sellist, mis paneb sind elu üle mõtlema.

Ambur

Kuigi võid üsna edevas meeleolus ja tahaksid kõigile kuulutada kui tubli sa ikka oled, ära seda siiski tee. Sest praegu võidakse seda kõike valesti tõlgendada.

Kaljukits

Keskendu positiivsele ning ära aja asju ja inimsuhteid keeruliseks. Ülemõtlemist saab vältida sellega, kui olla piisavalt füüsilises liikumises. Täna ongi sobilik päev suurpuhastuse läbiviimiseks.

Veevalaja

Oled jätkuvalt heas vaimses vormis ning genereerid kõikvõimalikke veidraid ja pööraseid ideid. Mõni neist võib isegi kasutatavaks osutuda. Kuid sa ei saa eeldada, et kõik on geeniused.

Kalad