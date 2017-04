Homsel Veteranirockil astub lavale superenergiline Ukraina lauljatar Ruslana, kes tõi oma riigile 2004. aastal Eurovisioni võidu. Ruslana leidis vahetult pärast Tallinnas maandumist aega Õhtulehega pisut ka juttu puhuda. „Ma olen siin mitu korda esinemas käinud. Esimest korda aastal 2004 enne oma Eurovisioni võitu Istanbulis, kui promosin võistluslugu „Wild dances“. See oli kuskil hommikutelevisiooni saates, ma mäletan, et see oli väga vara ja ma olin väga väsinud,“ naerab Ruslana. „Üsna raske on magamise ajal meiki teha ja mõelda selle peale, et esinemine saaks parim. See oli kell seitse või kaheksa hommikul.“ Teist korda käis naine Eestis aastal 2005 ja andis oma Euroopa tuuri „Wild dance“ raames kontserdi Saku Suurhallis. „Viimati käisin siin aga kaks aastat tagasi, kui Ukrainas Maidanil oli väga kohutav ja dramaatiline aeg. Külastasin Eestit, et informeerida siinseid inimesi Ukrainas toimuvast. Ma olen Ukraina hääl ja esindan Ukrainat. Vahet pole, kas tegu on sotsiaalse või muusikalise teemaga. Mu riik vajab mind ja ma aitan,“ kinnitab lauljatar. „Siis oli suur pressikonverents, kus arutasime Ukraina olukorda. Nüüd olen ma oma metsiku energiaga tagasi ja kutsun teid kõiki maikuus meiega Kiievis Eurovisioni lauluvõistluseks ühinema.“

Sedapuhku esineb Ruslana Veteranirockil ja toetab sellega meie veterane. Ruslana ütleb, et tema jaoks on sõjavägi väga oluline teema. „Mul on inimeste jaoks, kel on võim kaitsta ja päästa inimesi ning sõlmida rahu, palju sõnumeid. Professionaalne sõjavägi on väga oluline ja Ukraina püüab seda praegu üles ehitada. Peame mõtlema tulevikule – kuidas me saame oma riiki kaitsta.“ Ruslana ütleb, et ta on kahel korral näinud pealt revolutsioone Ukrainas – aastal 2004 ja 2014 – ning seepärast on tema sõnum rahvale: hoidke kokku. „Kui me ühineme, on meil jõud.“

Mida mäletab Ruslana aga sellest ajast, kui ta aastal 2004 Eurovisionil osales? „Ma mäletan kõike! Iga sekundit, iga hetke ja iga sammu!“ Ruslana ütleb, et temaga olid Istanbulis võistluselkaasas tema ema, isa, abikaasa, pere, palju sõpru, tema disainer ning tantsijad. „Ma olen sama tiimiga 12 aastat koos veetnud. See ei olnud ainult Ruslana võit, vaid ka paljude inimeste võit minu ümber,“ ütleb ta. „See oli minu riigi ja vabaduse võit. Aitäh kõigile riikidele, ka Eestile, kes andsid mulle 12 aastat tagasi 12 punkti ja tere tulemast Eurovisionile!“