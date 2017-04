Vene saatkonna ees avaldati toetust Tšetšeenia LGBT kogukonnale nende suhtes toime pandava vägivalla suhtes. Sel puhul kogunes täna Vene saatkonna juurde arvukalt inimesi, et süüdata küünlad ja väljendada seeläbi Tšetšeeni geikogukonnaga solidaarsust.

Aprilli algul andsid Tšetšeenia võimud korralduse hakata homoseksuaalsuses kahtlustatavaid mehi vahi alla võtma ja tapma.

“Selle aktsiooniga ei mõtle me ainult Tšetšeeni inimestele. See on võimalus mõelda üldse kõigile neile maailmas, kes on pidanud kannatama oma seksuaalse sättumuse tõttu,” vahendab Eesti LGBT ühingu tegevjuht Kristel Rannaääre sõnu ühingu Facebooki leht.

“Tšetšeenia võib tunduda eestlastele kauge paik. Ometi ühendab meid Tšetšeeniaga hiljutine Nõukogude Liitu kuulumise kogemus. Seetõttu tasub meeles pidada, et kui Eesti LGBT+ kogukonnal on läinud suhteliselt hästi ning me saame pidada vaba temaatilist diskussiooni, siis mitmel pool mujal endise Nõukogude Liidu aladel on asjalood märksa hullemad," lisas Rannaääre.