Reede õhtul kogunesid Rock Cafesse kõige suuremad Terminaatori fännid, sest bänd andis kontserdi, mis erines nende tavapärastest vägagi palju - see oli mõeldud tõelistele Terminaatori gurmaanidele ja esitusele tulid lood, mida muidu eriti ei mängita.

Aasta algul tegi bänd Rock Cafes esmakordselt kontserdi, mis kandis pealkirja "Gurmaanide öö". See tähendas, et tuntuimate hittide seas kõlasid ka lood, mis kõigil Termika ülifännidelgi peas. Kontsert sai bändi ninamehe Jaagup Kreemi sõnul nii head tagasisidet, et otsustati veel üks teha. Seekord said lugude osas kaasa rääkida aga kõik fännid.

Jaagup rääkis Õhtulehele, et lugusid, kus põhipilliks on klaver, pakuti välja nii palju, et kampa tuli võtta ka Terminaatori endine klahvpillimängija Harmo Kallaste, kes meestele hea meelega appi tuli.

Kõige vanem esitusele tulnud lugu "Teel ära" pärines aastast 2004. Kitarrist Taavi Langi, kes liitus bändiga aastal 2009, pidi mitu korda kontserdi jooksul eitavalt vastama küsimusele: "Taavi, kas sa oled meiega seda lugu üldse esitanud?", sest laval kõlas ikka tõelist kullafondi. Ühe Terminaatori kauneima ballaadi "Ainult sina võid mu maailma muuta" esitasid Jaagup ja Harmo vaid kahekesi, saatjaks publiku laulukoor.

Küsimusele, kas peaks tulevikus tegema ka kolmanda sellesarnase kontserdi, karjuti loomulikult vastuseks "jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!".