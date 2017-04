Skandaal aasta ema valimise ümber ei näita vaibumise märke. Inimesed arvavad, et aasta ema valimise reglementi tuleks muuta ja anda tiitlile kandideerimise võimalus ka üksikemadele. Naisliit lubas kaaluda reglemendi muutmist, kuid otsustas seda siiski mitte teha.

Endine poliitik Evelyn Sepp ei pea seda õigeks. "Hä-bi, Eesti Naisliit. "Abielu sõna meie reglemendis ei tähenda muud, kui perekonna ühtsust, mis on ühiskonnale eeskujuks ja ideaaliks." Mõtlen raske südamega Vabariigi Presidendi peale, kes peaks justkui nüüd minema seda riitust austama ... Ja muidugi ka Rahvusringhäälingu peale. Milleks seltsingu promo kinni maksta, kui see ei kõneta reaalselt enamikku inimesi Eesti Vabariigis!? Lisaks sellele, et selle esinaine on solvanud sadu tuhandeid inimesi ja ei näe vaeva nende ees isegi vabandada..." kirjutab Sepp sotsiaalmeedias.

Riigikogu esimehele Eiki Nestorile on Sepal ka ettepanek. "Eiki Nestor, sa pead ikka emade, kes seisavad oma ühtsuses mitte joodikabikaasa, vaid laste turvalisuse ja heaolu eest, näiteks, austamise alternatiivürituse ära tegema."