Peaminister Jüri Ratas kohtus täna Ameerika Ühendriikide kongressi delegatsiooniga, mida juhib esindajatekoja spiiker Paul Ryan.

Peaminister Jüri Ratas ütles, et suhted Eesti ja USA vahel on tugevad ning kahe riigi hea koostöö väljendub suurepäraselt näiteks kaitsevaldkonnas.

''USA panus Euroopa julgeolekusse on märkimisväärne – Eesti inimesed hindavad seda kõrgelt,'' ütles Ratas ja lisas, et Eesti on usaldusväärne liitlane, kellele USA võib alati kindel olla.



Julgeolekuolukorrast rääkides rõhutas peaminister Ratas samuti, et Eestisse saabunud liitlasvägede lahingugrupp on NATO usutava heidutuse oluline komponent ning selge märk liitlaste solidaarsusest.