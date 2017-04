Eesti Naisliidu laiendatud juhatus arutas aasta ema ja aasta isa valimise reglementi ning otsustas jätta selle muutmata. Naisliidu juhatus tahab tunnustada kõiki Eesti emasid ja isasid ning nende liitu - perekonda, mis sümboliseerib inimlikke väärtusi. Aasta ema ja aasta isa valimine on vaid üks detail perekonna tunnustamisest Eesti ühiskonnas. Kindlasti tunnustab Eesti kõiki oma emasid ja isasid ning Naisliidu jaoks on need kaks inimest, kelle armastuse tulemusel sünnib uus elu, lahutamatud. Et Eesti kestaks, on vaja emasid ja isasid ning seda, et nad omavahel kohtuks, ühiselt pere looks ning lapsi kasvataks. Perekond on ideaal, mille poole püüelda. Abielu sõna meie reglemendis ei tähenda muud, kui perekonna ühtsust, mis on ühiskonnale eeskujuks ja ideaaliks.

"Mul on kurb meel, et ka minu oma perekonnas ei ole kõik läinud nii, nagu oleksin unistanud" märkis Siiri Oviir. "Ka minu isa lahkus. Me vendadega tundsime isast puudust. Mu ema oli väga tubli, tal tuli meile olla ka isa eest ja ta väärib erakordset tunnustust. Kuid kui ma mõtlen, kas me tahame, et ühiskonnas oleksid terved pered ja lapsele oleksid olemas iga päev ning iga tund nii ema kui isa, kes oleksid lapsele eeskujuks, siis muidugi, just seda me tahame. Saatused on erinevad, kuid ideaalid on samad. Iga ema on otsinud armastust."

Kõik aasta emad ei ole üksnes tublid oma lastele ja perele. Nad on inimesed, kes on Eesti perekonna eeskujud. Võimalikult paljudele. Naisliit on veendunud, et abielu ja perekond ei ole sugugi iganenud, hoopis vastupidi. Me kõik otsime mitte ühiskondlikku tunnustust, vaid isiklikku - meie kõige lähedasemate inimeste tunnustust.