Juba nädala pärast lähevad Kiievis rahvusvahelises näituste keskuses käima tänavuse Eurovisioni lauluvõistluse esimesed proovid. Selle eelduseks on muidugi valmis lava ja täna avaldatigi värskeimad pildid sellest.

Ukraina rahvusringhääling UA:PBC näitab, milline lava on. Produtsent Christer Björkman usub, et kõike meeldejäävam osa lavast saab olema lava keskel rippuv nii-öelda lühter, mis koondab kokku seitse erinevat tehnilist võimalust ja need kõik kokku moodustavad lühtri kuju. "Me kutsume seda Šveitsi noaks, sest sel on nii palju tehnilisi võimalusi."

(eurovision.tv)

Sel aastal on laval 1000 ruutmeetrit LED-ekraane, 258 kõlarit, 212 mikrofoni, 48 leegiheitjat, 61 kilomeetrit kaableid ainuüksi valgustuse tarbeks. Lakke on riputatud 212 tonni tehnikat ja kõik see mahutatakse ära 230 veoautosse. Kolme saate otseülekande õnnestumise eest vastutab 220 inimest.

(UA:PBC)

Tänavu maikuus Kiievis kerkiv eurolava iseloomustab tänavust hüüdlauset, milleks on “Tähistame mitmekesisust”. Hüüdlauset toetab logo, millel on kujutatud Ukraina traditsioonilist helmeskaelakeed, mis kannab nime Namisto. Lavakujunduse autor on Florian Wieder, kelle loodud on eelmise kolme võistluse ideed. Tänavune lava sümboliseerib seda, et Ukraina on maikuus Euroopa keskpunkt. Selline lava võimaldab fännidel olla esinejatele võimalikult lähedal.

Eesti esindajad Koit ja Laura oma looga "Verona" astuvad lavale Eurovisioni teises poolfinaalis 11. mail ning esineb eelviimasena.