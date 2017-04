''Sellel, kes on äärmusliku islamismiga ja riigipiiriga kõige karmim, läheb valimistel hästi,'' rääkis ta.

USA president rääkis, et kuigi ta täielikult Le Peni ei toeta, peab ta teda ikkagi kõige tugevamaks kandidaadiks, vahendab The Guardian .

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump on Prantsusmaa presidendikandidaatide hulgast Marine Le Peni vastu poolehoidu avaldanud, nimetades teda kõikidest kandidaatidest kõige tugevamaks.

USA presidendid ei ole reeglina teisel pool ookeani toimuvaid valimisi kommenteerinud, kuid Trump ütles, et tema arvamus ei ole kellegi teise omast erinev.

''Kõik teevad ennustusi. Mina ei ole kuidagi erinev,'' seletas Trump.

President lisas, et Le Peni kandidatuur saab kindlasti peale Pariisis toimunud politseiniku tulistamist hoogu juurde. ISIS võttis tulistamise eest vastutuse.

''Järjekordne terrorirünnak Pariisis. Prantsusmaa rahva kannatus hakkab katkema. Sellel on kindlasti presidendivalimistele suur mõju,'' säutsus Trump reedel Twitteris.

Le Pen on juba kaua Trumpi kiitnud ja ütles novembris CNN-i intervjuus, et sai tema valimistest inspiratsiooni.

''Donald Trump on teinud seda, mida peeti võimatuks. See on lootus neile, kes ei talu metsikut globaliseerumist. Nad ei talu eliidi juhitud poliitikat,'' seletas ta.

Le Peni partei on tugevalt moslemivastane ja ksenofoobne. Samas on partei proovinud end valijatele sobivamaks teha. 2015. aastal visati 30 aastat partei juhiks olnud ja Marine Le Peni isa Jean-Marie Le Pen parteist välja, kuna ta eitas holokausti.

Le Penil on ka tihedad suhted Venemaaga. Tema paremäärmuslik erakond Rahvusrinne on Vene pangalt laenu võtnud, Le Pen on Venemaa president Vladimir Putinile kiitust avaldanud ja Venemaa sissetungi Krimmi eitanud.