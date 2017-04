"Rail Baltic ongi poliitiline asi. Maksuraha kulutamine nii pöörastes summades ja lõputult silmapiiri taha, iga-aastaselt peale maksmine ongi poliitiline asi. See puudutab meid kõiki ja see on otsus mida ei saa teha eirates poliitilist protsessi.

Sõna võttis Martin Helme, kes kinnitas: "See on loomulikult ka meie erakonna üritus aga nagu me siingi platsil näele, nagu ka selle ürituse korraldamisel väga hästi nägime, on see nii suur teema, et see peaks olema erakondade ülene. See on kogu Eesti asi! Meie üksi seda ära ei hoia, see on selge."

Mida EKRE saab koalitsioonis olles ära teha? – Mul on kaks hästi lihtsat sõnumit. Meil räägitakse Eestis: ei ole raha koolide pidamiseks. Ei ole raha päästekomandode pidamiseks, ei ole raha piirivalve pidamiseks, ei ole raha kiirabi jaoks, ja siis tahetakse meile teha raudtee mis on neli korda kallim kui oli ERM. Viis korda kalli kui oli Estonian Air ja nii edasi ja nii edasi. Ja nii igal aastal sealtmaalt pärast ehitamist hakkame maksma mitte 10 miljonit nagu meile valitus valetab, vaid 50 miljonit! Kõik need asjad mida ma loetlesin on üksikuna võttes odavamad ja peaaegu kõik kambas võttes kokku odavamad kui need 50 miljonit! Kas te olete nõus sellega? " Rahvas karjus vastu, et ei ole nõus.

"Meie ei ole ka nõus sellega," jätkas Helme. "Ja nüüd, mida me teeme selle vastu? Väga lihtne! Ma julgen teile väita, et ainus mis liigutab poliitikuid on hirm valimistel peksa saada! Hirm valimistel peksa saada on see, mis on takistanud kooseluseaduse rakendamise ja hirm valimistel peksa saada on see, mis takistab Rail Balticut! Valimistel näeme!" lõpetas Helme rahva hõiskamise saatel.

Talvik: säilitage mõistus!

Vabaerakondlane Artur Talvik kinnitas, et tal on Eestist üks ja väga selge ettekujutus.

"Me oleme väike riik ja me võiksime ehitada tugeva kodanikuühiskonna, aga kodanikuühiskond tähendab seda, et me kõik oleme peremehed sellel maal! Ja kui peremehe maale hakatakse tegema midagi sellist, mis keerab ta maa ülesse või mis sõidab üle tema maa, mis siis peremehele tehakse? Peremehelt küsitakse luba selleks. Kas meilt on küsitud luba, et ehitada Rail Baltic?! (rahvas karjub ei) Seda ma tahangi öelda!

Ma olen jälginud avalikult Rail Balticust kodanikuühenduse tegevust. See on üks mõistlikumaid tegevusi üldse mida tänases Eestis on tehtud! Nad on lähenenud väga suurele probleemile rohujuure tasandilt väga targalt, väga tarku inimesi kaasates. Tehes seda omast vabast ajast oma raha eest. Pühendudes sellele ja siia on kaasa tulnud 101 liikumine. See on paisunud ja sealt on tulnud väga palju mõistlikke üleskutseid. Peremees küsib, et kes vastutab. Peremees ütleb, et peremees vastutab. Aga täna me küsime, kes vastutab selle eest kui Rail Balticu pärast. Me peame väga palju maksma raha. Sellist raha mida me võiksime kasutada hoopis muudesse kohtadesse! Me ei te kes vastutab. Me ei ole saanud vastust sellele küsimusele, kes vastutab. Maailm on väga suurete tehnoloogiliste muutuste lävel. Need toimuvad täna kõik siin meie silmade all ja need tehnoloogilised muutused muudavad transpordi palju odavamaks, palju mõistlikumaks. Selliseks, mis ei peaks hävitama Eesti loodust. Selliseks, mis ei peaks joonlauaga tõmbama Eesti riigile joone vahele. Säilitage mõistus! Pangem aru pähe ja öelgem: teeme kõige mõistlikuma lahenduse ühenduseks, kiireks ühenduseks Euroopaga!

Kindlasti on igast erakonnas inimesi, kes mõtlevad samamoodi aga kahetsusväärselt on Eesti poliitika selline kus ühel hetkel hakkab mingisugused teised jõud muutuvad tähtsamaks ja poliitikud teevad otsuseid, mis ei ole nende südametunnistuse järgi ja see on ka üks põhjus miks mina täna poliitikas olen. Riigikogu saadik peab käituma oma südametunnistuse järgi!"

Rohelise erakond: oleme tavalised inimesed, mitte poliitikud

Roheliste erakonnast võttis sõna Kaspar Kurve. "Mis puutub Rail Balticusse. Minu kadunud isa ütles mulle alati, et maailmas on kaks kõige ilusamat elukutset. See on arst ja õpetaja. Ja mina noore poisina üritasin talle vastu vaielda ja öelda, et isa kuule, poliitik võib ka ilus elukutse olla. Mõtle milliseid suuri, suuri asju on võimalik teha. Isa ütles mulle: poiss, sa oled noor, sa oled rumal, sa ei saa asjadest aru sest varem või hiljem käib kõikidel poliitikutel mingi imelik kõks peast läbi. Mingi kõks millel ei ole ratsionaalsuse ja eetikaga mitte mingisugust pistmist. Ja ma tahaks teile meelde tuletada, et meil koguaeg see meeles oleks: rahvas ei ole mõeldud poliitikute heaolu tagamiseks. Vastupidi. Poliitikute eesmärk on tagada rahvale heaolu (rahvas aplodeerib). Ja tolerantsus on elementaarne aga lollust ei saa ega tohigi tolereerida! Ja olgem ausad, Rail Baltic praegusel kujul on pehmelt, pehmelt öeldes lollus!