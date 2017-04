AfD on Saksa liidumaade valimistel nautinud suurt edu, kuid viimasel ajal on partei populaarsus kukkunud. Selle juht Frauke Petry teatas sel nädalal, et tema varasügisel toimuvatel üldvalimistel esinumbrina ei kandideeri.

AfD juht Frauke Petry peab parteikonverentsil avakõnet (INA FASSBENDER)