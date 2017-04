Praegu tundub olevat tõeline muutuste aeg – tuntud näod lahkuvad organisatsioonide eesotsast ja pole selge, kuhu nad edasi suunduvad. Pühapäeval sai selgeks, et TV3 avalike suhete kohalt lahkub Kertu Jukkum, esmaspäeval tuli aga pommuudis, et oma kohalt läheb ära ka Elu24 peatoimetaja Anu Saagim!

Anu Saagim ütles, et ta on juba mõnda aega Postimehes õnnetu. Kertu polnud seni aga oma lahkumise tagamaid avanud – Elu24 küsis oma artiklis, kas Kertu sai kanalist sule sappa, kuid tagatubades sahistatakse, et talle tehti parem pakkumine. Õhtuleht uuris, kas Kertu läheb ise TV3 ridadest ära. "Jah, ma lahkun TV3st omal soovil. Rohkem ma praegu seda teemat kommenteerida ei saa," ütleb ta. Mine tea, äkki tehti hoopis põnevad vangerdused ja Kertust saab uus Elu24 peatoimetaja? Ootame igatahes põnevusega uusi uudiseid.

Varem töötas Kertu Sky Plusi ridades, kus edastas raadioeetris reportaaže, samuti on ta saatejuhina olnud teleekraanil. Pisut vähem kui kaks aastat tagasi pakuti talle aga võimalust astuda Annely Adermanni asemel TV3 avalike suhete juhi ametisse. Toona rääkis Kertu Õhtulehele, et nägi selles ametis väljakutset ja otsustas selle vastu võtta. Siis töötas ta samal ajal ka Power Hit Radios. "Kui siiamaani oli raadioeetris kindel ametlik aeg neljast seitsmeni, siis nüüd on päevad topelt – kui mitte rohkem – pikemad," rääkis ta.