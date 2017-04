Egiptlanna Eman Abd El Aty (36) oli pooletonnise kehakaaluga maailma kõige raskem naine. Ta ei saanud 25 aastat koduseinte vahelt välja – kuid nüüd on tänu maovähenduslõikusele paari kuuga 250 kilo alla võtnud.

India haigla, kus Emanile operatsioon tehti, kinnitab, et patsient on alla võtnud 250 kilo ehk poole kehakaalust. Lõikus Mumbai Saifee haiglas toimus BBC Newsi teatel alles kaks kuud tagasi. Arstide kinnitusel on Emani seisund varasemaga võrreldes imeväärselt paranenud: ta mahub nüüd ratastooli ja suudab üha kauem istuli püsida.

Kirurgide tiimi juht dr Muffazal Lakdawala ütles oma avalduses, et patsient võtab endiselt kaalus alla. Ent lapsena üle elatud insult tähendab, et Emani üks kehapool jääb endiselt halvatuks. Samuti kannatab naine ikka veel krambihoogude all ning tal on raskusi kõnelemise ja neelamisega.