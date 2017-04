Jack Nicholson sai alles keskea künnisel teada, et tema õde June oli tegelikult tema lihane ema ja teine õde järelikult tädi. Poissi kasvatas vanaema, et 18aastaselt sünnitanud striptiisitarist ema edasi töötada saaks. Kuid isa puudumise pööras filmistaar plussiks: "Naised õpetasid mulle kombeid ja seda, mis naistele meeldib."

Jack Nicholson on Hollywoodi kurikuulsamate seelikuküttide esireas. Enda sõnul on ta maganud igas vanuses naistega. "Nende emadega... mõnel oli ema kaasas," meenutas superstaar 2004. aasta intervjuus oma seiklusrikast elu.

Veel 71aastasena praalis Jack ühes intervjuus, et Viagrat vajab ta üksnes siis, kui on vaja rahuldada rohkem kui üht partnerit.

LÄBIMURDEFILM: Nicholsoni läbimurdeks kujunes 1969. aasta film «Easy Rider», kus ta mängis koos Peter Fonda ja Dennis Hopperiga. (Vida Press)

Nicholsoni läbimurdeks kujunes 1969. aasta film "Easy Rider", millega ta pälvis esimese Oscari nominatsiooni. Sedamööda, kuidas tema kuulsus kasvas, kasvas ka bravuur. Jack soetas kodu Los Angelese lähistele pahade poiste tänavale ehk Mulholland Drive’ile, kus tema naabrimeesteks olid Marlon Brando, Warren Beatty ja Jim Morrison. Kadunud Robin Williams viskas Briti lehe Mirror teatel kord nalja Nicholsoni raugematu peotuju üle: Jack olnud ainus mees, kelle kõrvad olevat kuulnud Rolling Stonesi Keith Richardsit ütlemas: "Ma pean nüüd koju minema."

Karjääri algusaastail olevat ta pruukinud nii LSDd kui ka kokaiini. Viimast pakkunud Jack ühel 1979. aasta peoõhtul koguni Elizabeth II õele printsess Margaretile. Hiljem jäi näitleja truuks kanepile. Kuid Nicholson kinnitab: "Pidutsesin distsiplineeritult. Minu järele pole ükski kaamera ootama pidanud."

Naaseb fännide rõõmuks ekraanile

Küll aga ootasid Jacki kõikjal naised. Abielus on ta olnud vaid korra. 1962. aastal naitus ta näitlejanna Sandra Knightiga. Kuus aastat kestnud abielust on Jackil 53aastane tütar Jennifer. Ehkki just Sandra tegi minekut, ei jäänud Jack nukrutsema. Enda sõnul on ta maganud 2000 naisega. Näitlejanna Susan Anspach, kes mängis koos Jackiga filmis "Viis lihtsat pala", sünnitas talle 1970. aastal poeg Caleb Goddard’i. Taani modelli Winnie Hollmaniga on Jackil tütar Honey (36) ning armusuhtest näitlejanna Rebecca Broussard’iga tütar Lorraine (27) ja poeg Ray (25). Broussard oli see saatuslik naine, kelle pärast Jack hülgas näitlejanna Anjelica Hustoni, kes oli tema kõrval püsinud 17 aastat.

1990ndail tekitas Nicholson furoori, lüües "Twin Peaksi" tähelt Kyle MacLachlanilt üle imekauni noore näitlejanna Lara Flynn Boyle’i, kes oli temast 33 aastat noorem. Armulugu kestis mitu aastat. Mõni aasta tagasi lõi Jack Oscarite galal laineid, ajades mesijuttu endast 54 aastat nooremale Jennifer Lawrence’ile. "Ihkaksin veel üht romaani, aga ma ei usu, et see juhtub," on ta öelnud.

"Ma ei saa naistele enam avalikult külge lüüa – see ei tundu eakohane."