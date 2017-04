"Kes oleks võinud arvata, et Hollywoodi kaks kõige vanemat moori lõpuks koos mängivad! Ma ütlesin ühele ajakirjanikule, et kui me üle 50 oleme, ei tähenda see veel, et meil parim enne möödas oleks!" nõndaviisi pahurdab diiva Bette Davis lavaloos "Hollywoodi filmitähed". Teeb seda Katrin Karisma kujul ja häälel. Tema vastas on laval Helgi Sallo, teise krehvtise primadonna Joan Crawfordina. Estonia teatri kaks endist esinäitlejannat on taas oma glamuuri õhkavas sõiduvees. Nagu vanasti.

Kui teatrist hollywoodlikku kostüümidraamat, sära ja glamuuri tahta, siis Helgi ning Katrini pärusmaaks olnud muusikalid ja operetid on õige paik, kust seda kõike leida. Luksuslikke õhtutualette on Helgi ja Katrin oma Estonia karjääri aegu kandnud nii tihedalt, et enam neil eblakate kleitide järele kihku pole. See on haihtunud. Sel lihtsal põhjusel, et nende kahe jaoks on sillerdavad kostüümid olnud eelkõige töö-, mitte pidurõiva staatuses. "Usun, et meil kummalgi pole enam vajadust kanda mingeid pikki tualette," arutleb Katrin.

"Oleme seda elu jooksul ju nii palju teinud ja see vajadus on ära rahuldatud. Seda enam on parem olla dressipükstes ja lihtne inimene!"

Hollywoodi diivade glamuursesse elustiili kuulub ka lõputu säramine seltskonnas, mis aga ei taha Helgile kuidagi passida. "Tegelikult mina kardan inimesi," tunnistab ta malbelt naeratades.