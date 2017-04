Soome Ettevõtjate küsitluse järgi on vaid kolmandik ettevõtjaid valmis tööd andma neile pagulastele, kelle soome keele oskus on puudulik.

"Tuleb läbi viia ulatuslikum arutelu, et saada protsenti kõrgemaks,“ kommenteeris uurimistulemusi Soome rahandusminister Petteri Orpo.

Samas ei ole Soome Töö Efektiivsuse Instituudi (TTS) uurimisjuht Minna Kuusela küsitluse tulemusest üllatunud, kirjutas Iltalehti. "On mõistetav, et mida väiksem on ettevõte, seda riskantsem on võtta tööle pagulasi, kui keeleoskus ei ole veel piisavalt hea,“ sõnas uurimisjuht.

Soome TTS-il ja pagulaste kohanemist esindaval organisatsioonil on käivitumas hange, mille eesmärk on aidata pagulastel siseneda tööellu.

Soome Ettevõtjate kõneisik arvab, et vähese keeleoskusega sisserändajad sobiksid kõige paremini logistika-, lao- ja ehitustööle.