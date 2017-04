Järjest enam kiirmoebrände tuleb välja oma pruudikollektsiooniga, kust leiab pruutkleite, mille ostmiseks pole vaja pangast eraldi pulmalaenu võtta. Kas koos uue paari teksadega on mõistlik ka pruutkleit osta või tasuks siiski panga poole sammuda?

Topshop 585 €

Suvi ja sellega koos ka pulmahooaeg pole enam kaugel ning tulevastel pruutidel on viimane aeg hakata mõtlema pruutkleidile. Milline kleit sinu isikuga kõige rohkem sobib, kas valge või hoopis midagi ebatraditsioonilisemalt, pikk või lühike ning mis kõige tähtsam – kui palju on sul võimalik kleidile üleüldse kulutada? Loomulikult on kõik pruudid näinud Ameerika tõsielusarju, kus monsterpruutideks muutunud tibid vehivad eksklusiivsetes butiikides tuhandete dollaritega ning pole ikka rahul, kui kleit maksab kõigest 5000 dollarit, sest nii odavas hõlstis ei saa ju ometi abiellu astuda. Loomulikult pole selles ju midagi viga, kui inimene otsustab tõeliselt eksklusiivse kleidi kasuks, kuid reaalsus on see, et enamikul siiski sellist raha ei ole, sest mis seal salata, disainerlooming on kallis nii välismaal kui ka Eestis. Ilmselt seetõttu ongi paljud kiirmoeketid hakanud suve hakul välja tulema oma pruudikollektsioonidega, kus hinnad on tavarõivastest küll mõnevõrra kallimad, kuid mis tulevast pruuti ilmselt pankrotti siiski ei aja. Kas siis tasub tulevastel pruutidel pulmasalongide uste kulutamise asemel hoopis mõnda kiirmoeketti elu kõige tähtsama kleidi järele minna ja millised kiiremoeketid pulmakleitidega üldse äritsevad?

Topshop 490 €

Alustades viimasest. Pulmakollektsioone leidub näiteks Briti suurimas veebikaubamajas Asos ja odavketis Boohoo. Samuti avalikustas hiljuti Top­shop, et tuleb välja pruutkleitide kollektsiooniga. Üksikuid kleite võib leida ka H-st & M-ist ja ühtlasi on palju tähelepanu tõmmanud nende Conscious Exclusive kollektsioonis olev taaskasutatud materjalidest valmistatud pruutkleit.

By Malina 750 €

Kellele kiirmood ei meeldi, kuid raha väga kulutada ei taha, siis tasub uurida ka küllaltki noort kaubamärki, nagu Self-Portrait. See on üks kuulsuste lemmikbrände, mille hinnad ei ole jõudnud veel taevasse kerkida ning mille kollektsioonides on samuti eraldi osa pruutidele.