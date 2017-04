Vähemalt 50 Afganistani sõdurit sai surma ja haavata Talibani rünnakus sõjaväebaasile Afganistanis Balkhi provintsis.

Afganistani sõjaväe teatel toimus Talibani rünnak Mazar-e-Sharifi linnas sõjaväebaasis mošee lähedal, kirjutas BBC. Kui esialgu teatati kaheksast hukkunust ja 11 haavatust, siis hilisematel teadetel on hukkunute ja haavatute arv suurem.

Taliban on teatanud, et on rünnaku korraldaja ning et tekitasid sõjaväele suuri kaotusi.