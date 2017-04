Väliseestlaste kogukonnas Ameerikas räägitakse, et Toomas Hendrik Ilves vajab kohalikke hõimuvendade abi Ühend­riikides sobiva kodu leidmisel. Kas murepilved varjutavad tõesti Ilvesel päikeselist California taevast?

Toomas Hendrik Ilves töötab Californias Stanfordi ülikoolis külalislektorina. Mullu kinnitas ekspresidendi nõunik Delfile, et Ilves elab ülikonna piirkonnas, mis tähendab seda, et ekspresident peaks resideeruma kusagil Silicon Valleys. Seda, millist maja või korterit ta hellitavalt koduks kutsub, Eesti avalikkus ei tea.

Õhtuleht küsis Ilvese nõunikult Urve Eslaselt, kuidas läheb Ilvesel Ameerikas kodu leidmisega. Eslas ei soovinud küsimusele telefonis vastata ja palus see meilile saata. 4. aprillil saadetud kirjale Eslas ei vastanud, samuti 7. aprillil saadetud meeldetuletusele. 19. aprillil presidendi kantseleisse helistades teatas sekretär, et Eslas ei saa praegu rääkida, kuid küsimuse võib saata e-kirjaga. Kiri sai saadetud, kuid mida endiselt pole, on vastus. Arvates, et Eesti politsei peab seisma ekspresidendi heaolu eest ka välismaal, pöördusime politsei- ja piirivalveameti poole. "Mingisuguseid kulusid ega kaitset USA nii-öelda visiidiga ei kaasne, seega pole meil võimalik aidata," sõnas keskkriminaalpolitsei pressiesindaja Helen Uldrich.

Abi polnud ka Eesti suursaatkonnast Washingtonis, sest sealne ametnik palus küsimuse esitada Eslasele. San Francisco Eesti Seltsi esinaine Mai-Liis Bartling ei oska teemat kommenteerida, kuid sõnab, et Californias Silicon Valley piirkonnas on tõesti keeruline sobivat majutust leida. Ta soovitab ühendust võtta Liisi Essega, kes töötab Stanfordi ülikoolis ja lävib ekspresident Toomas Hendrik Ilvesega tihedalt. "Teie mainitud teemat ei oska ma kommenteerida," teatab Esse, kes seejärel pakub välja, et meedia võiks pigem kajastada Ilvese loenguid Stanfordi ülikoolis.

"Usun, et nende loengute sisu, aga ka asjaolu, et ühes maailma tippülikoolis Eestiga seotud teemasid kajastatakse, vääriks vähemalt samavõrra tähelepanu kui elukoha leidmise võimalikkus ja võimatus Silicon Valleys," teatab ta.