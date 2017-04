Jaanika Merilost filmi vändanud Ukraina poliitaktivistil on rohkem küsimusi kui daamil vastuseid.

Oma isa kodumaal Ukrainas kolmekordse nõuniku kohustusi täitev kireva minevikuga majandustegelane Jaanika Merilo on langenud kohaliku poliitaktiivi rünnaku ohvriks. Muu hulgas on maha saadud ka filmiga. Kas alusetult?

Kogu elu Ukrainaga tihedalt seotud olnud ja sealse eluga kursis olev Jaanika Merilo (37) õpetab ukrainlastele e-riigi võlusid, olles ka Ukraina valitsuse e-valitsuse küsimuste nõunik. Näiteks on ta aidanud kaasa ID-kaardi tulekule Ukrainasse. Eesti Ekspress kirjutas aasta tagasi, et ID-kaartide viimine Ukrainasse ongi paljuski Merilo ja Eesti välisministeeriumi teene. Kireva portfoolioga naine on olnud Ukrainas paljudel kõrgetel kohtadel, nagu näiteks investorite ja riskikapitali liidu (UVCA) tegevjuht. Lisaks tööle miljonilinna Dnipro (kuni maini 2016 Dnipropetrovsk) juhtkonnas jätkab ta tööd infrastruktuuriministri Volodõmõr Omeljani ning Lvivi linnapea Andrii Sadovõi nõunikuna. Ajakiri Forbes on nimetanud teda uue põlvkonna parimaks lobistiks ja valinud ta Ukraina mõjukamate naiste hulka.

Merilo fotoga väliplakateid kohtab Dnipro linnapildis. (Kuvatõmmis)

Kes te olete, missis Jaanika?