Tartu ülikooli raamatukogu renoveerimistööd seisavad ehitajaga raksumineku tõttu juba möödunud aasta sügisest ja ka kõige optimistlikuma stsenaariumi korral tuleb tudengitel veel vähemalt poolteist aastat oodata vaimuvaramu pidulikku avamist.

Aktsiaseltsi YIT Ehitus seisukoht on, et lepingu ülesütlemise põhjuseks olnud tähtaegadest mittekinnipidamise taga olid objektiivsed põhjused. Ülikool nõnda ei arva.

Juhataja Martin Hallik (Aldo Luud)

Kapitaalselt ajajännis

Esialgse plaani kohaselt pidi ülikooli raamatukogu lõplikult valmis saama tänavu sügisel. Raamatukogu direktori Martin Alliku sõnul on praegu olukord selline, et ka kõige optimistlikuma prognoosi kohaselt saab see valmis algsest tähtajast aasta hiljem. Tartu ülikool ja YIT Ehitus sõlmisid mullu mais töövõtulepingu, mille kohaselt raamatukogu renoveeritakse ligemale seitsme miljoni euro eest ning osaline uste avamine toimub juba 2016. oktoobri alguses. Paraku tuli ülikoolil septembris teatada, et ehitaja töödega valmis ei saa ning hoone jääb täielikult suletuks vähemalt detsembri keskpaigani. Tänavu jaanuari algul ütles alma mater ehitajale lepingu üles. Praegu sebivad ehitusrindel vaid raamatukoguhoidjad, kes miljonit avariiulitesse planeeritavat trükist kiibistavad, ning turvatöötajad, kes sõjatandrile kohase interjööriga hoonet valvavad. Ligi neli kuud ei ole majas mingitki ehitustegevust toimunud, kuna nüüdseks juba vaid kirja teel ja advokaatide vahendusel peetavate lõputult venivate vaidluste tõttu ei ole saanud uut riigihanget välja kuulutada. Tartu ülikooli kinnisvara osakonna juhataja Heiki Pagel ei oska veel tänagi öelda, kui kaua võivad vaidlused ehitajaga veel kesta. Ühelt poolt hinnatakse töid, mille eest ehitusfirmal on õigus raha saada ja teisalt ragistatakse selle üle, millised tööd on ebakvaliteetselt tehtud või tegemata. Vaidlusteema on ka leppetrahvi suurus. Asjade selgeksrääkimiseks tuleb lähiajal kohtusse minna.