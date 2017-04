Farmer Jacques Fortin (63) otsustas ebaharilikul moel anda presidendikandidaatidele märku kehvast olukorrast Prantsusmaa põllumajanduses.

Ta muutis Tours’i linna lähedal asuva nisupõllu hiiglaslikuks appihüüdeks, kui lõikas sellele välja sõna HELP. Loodusliku plakati pikkus on 100 ja laius 48 meetrit.

See üleskutse on mõeldud eelkõige poliitikutele, kes ei võta rahvast kuulda. Farmeri sõnul on ebanormaalne elada 350 euroga kuus, kuigi töötada tuleb iga päev. "Mõned ei pea vastu. Mõned teevad enesetapu. Loodan, et meie poliitikud pole pimedad ja loevad meeleheitest tingitud üleskutset," teatas Fortin.