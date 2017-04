Täna veteranihokil osalenud mängijad annetasid heategevuslikule Sinilillekampaaniale 210 eurot. Põhja- ja Lõuna-Eestis teenivate kaitseväe ja Kaitseliidu veteranide omavahelise sõprusmängu jäähokis

võitis Põhja võistkond seisuga 5:2, edastas Kaitseväe peastaap.



"Oli väga meeleolukas ja võitluslik mäng. Aga kõige tähtsam on, et saime Sinilillekampaaniat toetada ja koos veteranidega ühiselt jääl aega veeta," ütles Põhja võistkonna kapten kolonelleitnant Andris Sprivul.



Veteranihoki on üks osa Sinilillekampaania ja veteranipäeva üritustest, kus omavahel kohtusid Põhja- ja Lõuna-Eestis teenivad veteranid ning millest tänavu võtsid esmakordselt osa ka liitlased - viis mängijat Ühendkuningriigist ja üks mängija Ameerika Ühendriikidest.