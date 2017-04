Süüria koolides on saanud vene keel teiseks keeleks, mida õpivad ka Süüria presidendi lapsed, vahendas Interfax Süüria saadiku sõnu.

„President Bashar al-Assadi otsus, et vene keel sai Süürias teiseks keeleks, on üks osa Süüria rahva tänust Vene rahvale toetuse eest. Isegi paljud pered on oma lastele pannud nimeks Putin. Ei ole saladus, kui ma ütlen, et presidendi [Bashar al-Assadi] lapsed õpivad praegu vene keelt,“ rääkis Süüria saadik Venemaal föderatsiooninõukogus.

Saadik lisas, et kõigis Süüria ülikoolides avati vene keele kateedrid, koolides aga hakatakse vene keelt õpetama alates seitsmendast klassist.