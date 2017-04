"Ma arvan, et ajakirjanduses võiksid pigem laineid lüüa lood, mille tagajärjel ühiskonnale tekib mingi teadmine, mida varem ei olnud. Antud juhul ju tegelikult selle eilse "Aktuaalse kaamera" loo põhisisu oli ikkagi riigieelarve strateegia ja see, et saavutati väga suur ja põhimõtteline läbimurre tervishoiu rahastamises," sõnas ta.

Kaljulaid kiitis Ratase vastuseid.

"Ma arvan, et peaministri vastus oli erakordselt täpne ja korrektne selles uudistesaates, ehk siis see on Tallinna linna volikogu otsus. Ja Tallinna linna volikogu hakatakse ümber valima sel sügisel, erakondadel on siin erinevad seisukohad. Keskerakonna seisukoht on see, et Tallinna Televisioon on vajalik, kuid ta peab olema objektiivne, tasakaalustatud uudistekanal. On olemas erakondi, kes paneks selle päevapealt kinni ja on erakondi, kelle suhtumist me täna ei tea. Ja lõpuks on valijate käes, milline saab olema volikogu koosseis ja kas 16. oktoobril saame siin laua taga teiega istuda ja rääkida näiteks valimistulemustest või ei saa," rääkis Kaljulaid.

Poliitik sõnas, et tema tegi Ratase "AK" intervjuust järelduse, et Priit Kuusk ei oska ära kuulata intervjueeritava vastuseid.

"Üks järeldus, mis ma sellest teeks on, ükskõik kui olulise ajakirjanikuga on tegemist, kahtlematult "Aktuaalse kaamera" diktor on oluline inimene, siis fakt on see, et küsimisele peab oskama kuulata ka vastuseid ja antud juhul vähemalt mina eile õhtul nägin intervjuud, kus üks pool keeldus kuulamast inimest kes oli tal stuudiosse tulnud. Selline pidev vahele segamine, pidev uute küsimuste küsimine. Ma ei näinud tegelikult, et Priit Kuusk oleks siiralt talle stuudiosse tulnud Eesti valitsusjuhti tahtnud ära kuulata," noomis Kaljulaid.

Siiski ei heitnud Kaljulaid ette seda, et ajakirjanikud kriitilisi küsimusi küsivad, kuna see ongi tema arvates vajalik. "Küsimus on võib-olla selles, mis tooniga seda tehakse ja kas on päris õigustatud see, kui intervjuu eesmärgiks ei ole midagi teada saada, vaid vastaja panemine võimalikult ebamugavasse olukorda," nentis ta.

Lisaks süüdistas Kaljulaid ERRi toimetuse kallutatust Reformierakonna suunas.