Kingsepp kliendile:

"Siin on saapad, mis te oma uue polaarekspeditsiooni jaoks tellisite. Ma loodan, et need saapad, mis ma eelmise retke jaoks tegin, meeldisid teile?"

"Väga meeldisid! Need olid kõige maitsvamad saapad, mis ma eales söönud olen."