Täna on rahvusvaheline teejoomise päev. Kas sulle meeldib teed rüübata või oled kohvisõber ja põlgad tee ära kui mõttetu lurri? Taran Bassi briti ajakirjast Metro loetleb põhjuseid, miks tee on täiesti kasutu ja lausa vastik. Nimekiri on kirjutatud naljaga, nii et ka suurimal teesõbral pole põhjust selle peale tõsiselt solvuda. Head teejoomise päeva!

See meelas, pehme aroom, mis õhus hõljub, kui serveeritakse kohvi... Kas me ei võiks kõik nõustuda, et kohv on parim asi, mis eales välja mõeldud?

3. Energiapuudus

Üks kuum jook peaks olema mitte ainjult maitsev ja pakkuma lohutust, vaid ka väikese energialaksu. Joogi ostmisele või valmistamisele peaks vastutasuks järgnema mingi produktiivsuse puhang (nagu kohviga). Tee paneb ainult soojalt krooksuma.

4. Teepakkide etikett

Teised kuumad joogid saavad lihtsalt tehtud ja siis on nad valmis. Teega peab silmas pidama, kui kaua tohib ühe või teise teesordi pakki vees leotada.

5. Mitte miski ei päästa maitset

Olgi see chai või lisad sa piima, suhkrut või mida iganes, see on endiselt jube.

6. Tee hullunud fännud

Inimesed, kes peavad pikki jutlusi sellest, kui imeline on tee...

7. Rikub küpsised ära

Üks võimalik pääsemine tee nigelast maitsest on nosida juurde küpsised, on nii? Ei! Sa pistad šokolaadiküpsise tee sisse ja välja tuleb ligunenud känkar ja sulanud šokolaad määrib su suu ära. Vähe sellest, süütu välimusega tee võib su küpsise rekordkiirusel pehmeks muuta ja siis on suurem osa sellest tassi põhjas. Palju õnne, sul on nüüd tassitäis vesist küpsisepuru.

8. Rikub koogid ära

Sööd kooki ja jood teed peale: koogi maitse on otsekohe rikutud.

9. Rikub kõik toidud ära

Mille juurde tee üldse sobib?

10. Ei aita põrmugi pohmaka vastu

Kas on kedagi, kes pohmelli teega ravib? Kas tead kedagi, kes pohmelliga kohvi vajab? Täpselt.

11. See ei ole lahe

Keegi ei näe lahe välja termosetäie teega, aga kui termoselt tuleb kork maha ja sealt väljuvad kohvi lõhnad, siis on näha, kuidas kõigi ninasõõrmed avanevad ja nägudele tuleb õnnis ilme.

12. Vahel pole seda saada