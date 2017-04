Välimassaaživannid on meie kliimasse ideaalsed, sest neid saab kasutada aasta läbi ja iga ilmaga! Need on projekteeritud maailma kõige karmimatesse oludesse.

Mis on massaaživanni kasu tervisele?

Valu leevendamine. Vee tekitatav ujuvus pakub leevendust neile, kes kannatavad kroonilise või vigastuste tagajärjel tekkinud luustikupingete all. Soojas vees olles väheneb gravitatsiooni mõju selgroole, vähendades kroonilist seljavalu ning soe vesi aktiveerib ka heaolutunnet tekitavad neurotransmitterid. Seda efekti suurendavad ka massaažidüüsidest tulevad veejoad ja ergonoomilised istmed.

Looduslik puhastumine. Olgem ausad – massaaživannis on soe. Kuna meie keha püüab säilitada stabiilset temperatuuri, eritub meie loodusliku "jahutussüsteemi" – higistamise – abil kehast mitmeid toksiine ja muid soovimatuid ühendeid, mis meie kehasse on kogunenud. Istuva eluviisi juures on looduslik puhastumine väga kasulik.

Lõõgastumine. Lisaks teaduslikele aspektidele on massaaživannis olemise juures kõige olulisem lõõgastumine, mis kaasneb iga vanniskäiguga. Kogu meid ümbritseva stressi valguses on Arctic Spa massaaživann kui pelgupaik tormi eest. Me laeme oma vaimseid akusid ja tõuseme soojast veest uute inimestena.

