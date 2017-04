Roald Johannson veetis nädala Eesti Rahvusraamatukogus ja tutvus inimestega, kes selles üüratus hoones on igapäevased külalised. Ja mitte kõik neist ei käi raamatukogus vaid raamatute pärast.

Nädal aega Eesti Rahvusraamatukoguga tutvumiseks pole liiga pikk aeg – see ainulaadne hoone laiub 51 000 ruutmeetril ja peidab endas 3,7 miljonit teavikut. Elu raamatukogu erinevatel korrustel kihab kui sipelgapesa ja tänases saates uurib Roald Johannson, kes on need inimesed, kes selles üüratus kompleksis veedavad päevi, nädalaid ja teinekord aastaidki.

On inimesi, kelle jaoks on see nagu teine kodu, mõne teise jaoks aga lihtsalt mõnus kohtumis- ja hängimispaik. Roald Johannsoni teele satuvad lehti lugevad vanaprouad, koolitükke tegevad abituriendid, aga ka noorukid, kes käivad raamatukogus lihtsalt aega veetmas ja näiteks arvutimänge mängimas.

"Roaldi nädal: appi, raamatud!" on Kanal 2 ekraanil täna kell 20.30.