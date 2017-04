Isamaa ja Res Publica liidu toetus on olnud langemas juba mõnda aega ning nüüd on erakonna teotus langenud alla 5%, ehk alla valimiskünnise, selgus Kantar Emori uuringust. See teeb rõõmu erakonnale Eestimaa Rohelised, kelle toetus viimasel kuul hüppeliselt kasvanud on.

Viimati oli IRLi kõrgeim toetus 2016. aasta novembris, kui erakonda toetas 9% valijatest. Järk-järgult on IRLi toetus langenud. Kui 2016. aasta lõpus ja 2017. aasta alguses püsis toetus 7% peal, siis märtsis 2017 toetas IRLi 6% valijatest.

Kuid kui selle aasta aprillikuus toimuks valimised, ei ületaks IRL valimiskünnist, kuna erakonda toetab, rekordiliselt madalalt, vaid 4,7% rahvast.