Aasta ema abielunõue kergitab pikantse küsimuse. Kui Siiri Oviiri hinnangul ei kvalifitseeru sellele tiitlile paljulapselised emad, kes igal jõululaupäeval tutvustavad uut isa, siis kuidas sobis küll nii rangetele kriteeriumidele vastavale aasta emale tiitlit üle andma üks president, kel lapsed kolme erineva naisega ning teine, kelle lastel eri isad? Praegunegi president ise puritaanide tiitlile ei kvalifitseeruks, kuna osa lapsi on sündinud kooselust, mitte aga abielust. Ka naised tsiviilajateenistusse Riik on end sedavõrd õhukeseks hööveldanud, et plaanib võtta noored mehed tsiviilajateenistuse nime all tööle kohtadele, kust töötajad kas lahkunud või kellele enam palka ei jaksa maksta. Kuid ajal, mis on tiine palga- ja soolõhest, tuleb küsida – kas sunnitööl ka palka makstakse ning miks puudutab projekt vaid noori mehi? Ühiskondliku kokkuleppe korras jääks naistele kui meestega võrdsele soole valik – kas osaleda ühiskonna taastootmises (IRLi 2 miljonit eestlast) või minna koos meestega tööpataljoni.

IRL lõplikult kaputt?

Juhivahetuspalavikus IRLil pole just parimad päevad, kui toetus kukkus alla valimiskünnise. 4,7 protsendiga too erakond enam riigikokku ei pääseks, olgu isamaalased all ja poistebänd peal, või vastupidi. Ja vähe sellest, et ollakse riigikogu erakondade punaseks laternaks – IRLi toetus kukkus isegi riigikogus esindamata rohelistest madalamale. Keskerakond on vene partei Jüri Ratase intervjuu AKs läks päris hulluks hetkel, kui peaministri asemel pidi Ratases rääkima hakkama Keskerakonna juht. Kuid Ratase keel ei paindunud parteijuhina taunima ei Tallinna TV propagandat ega kapo aastaraamatu püsistaarile Aleksei Semjonovile Tallinna teenetemärgi andmist. Seletus on enam kui lihtne: Keskerakonda toetab vaid 12 protsenti eestlastest, kuid 77 protsenti venelastest. Iva ei vastuta millegi eest