Rail Balticust on räägitud, et trassi ehitamiseks tuleb vedada rööbaste alla terve Otepää kõrgustik ja mõned väiksemad voored. Küllap on tegu liialdusega, aga selge pilt, et kui ikkagi asjaks läheb, siis soodesse seda materjali upub ning kuskilt tuleb teetäidis leida. Äkki tasuks karjääride asemel vaadata kõigepealt ringi asulates?

Üle Eesti laguneb sadu nõukogude ajal ehitatud betoon- ja kivikarpe – alates lambalautadest ja väiksematest kortermajadest ning lõpetades koolihoonete ja linnahalliga. Jätame Kuutsemäe püsti ja veame hoopis need trassitäiteks? Saab mitu muret korraga kaelast.

Jah, muidugi, omanikega läbirääkimine, lammutamine, betooni ja telliste purustamine, ladustamine ning transport maksab palju raha, aga Rail Balticu hind kirjutatakse niikuinii nii mitme nulliga, et selle täpset suurust suudavad mõista üksnes astrofüüsikud. Ja pealgi pole see summa ju veel teab kui lõplikult lukku löödud. Et siis? Taome tondilossid raudteeks?