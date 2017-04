Kolumbusel olnud tükk aega püksis jahe, aga kus sa pääsed, kuningas hoidnud silma peal. Tulnud Amerigo tagasi. Kunn küsima: noh, kas see nolk valetas või on uus maa ikka olemas? Jah, on, vastanud Amerigo ja pilgutanud Kolumbusele silma.

Varjas ennast võsas tükk aega, siis tuli kuninga manu. Kunn küsima: kus uus maa on? Kolumbus jutustas, et läänes. Indiaanlased, pilvelõhkujad, salaviin, lennukid, lassod ja piisonid. Valetad, ütles kunn ja saatis eksperdi välja, Amerigo nimi.

Sest ajast ollagi kena komme, õpetas kirjanik, et inimesed käivad kuskil ära, pärast väidavad, et olid Ameerikas ja luuletavad eiteamida selle kohta kokku. Kas aga see päriselt on, jääb siiani küsimuseks.

Mida nad õpetavad?

Süüria tomahoogipildumise pärast vähe varju jäänud Ungari ettevõtmine kehtestada Kesk-Euroopa ülikooli sulgemise seadus annab mõnusa ettekäände vandenõude väljamõtlemiseks. Ulguma pistnud progressiivsel osal inimkonnast on täiesti õigus, kui nad ütlevad, et seadus, mis justkui käiks üleüldiselt, on timmitud George Sorose ettevõtmiste kahjustamiseks ja kaugemale vaadates, ülepea tüütust vanamehest lahti saamiseks.

Kuigi hala tundub tühja tüli ja elukutseliste solvujate sonimisena. Pisiasi ju iseenesest. Mingi kõigest 1400 õppuriga kõrgkool, mis pole isegi klassikaline ülikool, millel pole ei kuulsaid vilistlasi, erilist ajalugu. Millest pole ka aru saada, keda seal välja õpetatakse. „Uue ajastu liidrid” võib läbi saksa keele ka „uue ajastu füüreriteks” ära tõlkida. Esimesena maailmas suguliste uuringute magistrikraadi andmine on ikka üsna mnjah. Et see alguses pidi ülepea Prahasse tulema, aga tšehhid hammustasid midagi läbi ega lubanud, pole kah just hea kõlaga. Noorempoliitjuhtide kiirkursuste mulje jätab.

Enamvähem aru võib saada. Eks ta õõnsa tunde teeb lõpetajatele ja magistritele, et kui nüüd emake alma kinni pannakse, kas diplomiga midagi teha veel on. Arvatavasti tasuks vaadata sovetoloogide, marksismi-leninismi õhtuülikoolide jm aja- ja riigikorrakajaliste hariduste suunas, mis neist sai ja saanud on. Nälga pole justkui keegi surnud.

Niinimetatud ülikool oma ajupesuga oleks vaid jupike vandenõust. Enim oleks see vaid eeskuju andja kinnismõtete vormistamisel kõrghariduseks. Kui kisa tõstsid Sorose ustavad, siis võiks salasehvti otsida vanamehest endast. Kas tema on see, mis ta paistab või midagi veel veidramat.

George Sorose kui poolpalsameeritud vanamehe olemasolusse võib uskuda. Tuiab ringi, seletab miskit, teeb miskit, esitab ennast kui headuse kehastust, jõuluvana vanemat venda. Piltidel meenutab aina enam kadunud Leonid Iljitši. Ei, Brežnev nägi isegi parem välja, kuigi kõnelemisega hädas oli. Eks meditsiin ole arenenud kah.

Mis siis, kui taat pole enamat kui käilakuju, kelle olemasolu on tähelepanu kõrvale juhtimiseks.

Soros pani oma Open Society Foundations'i püsti 1984, lepinguga Ungari Teaduste Akadeemiaga. Karatagu aega tagasi. Unustage Orwell ja muu numbrimaagia.

Valges Majas istub Ronald Reagan. Väljendi „kurjuse impeerium” käibele laskja, vist üks kõige targemaid ja ägedamaid USA presidente ülepea. N. Liit muutub läbi oma tilgutite all elus püsivate juhtide aina vähem tõsiselt võetavaks. Kuigi mingit uut sula väga ei paista, aga koloss ikka võdiseb. Tasub tähele panna, tasub tagant torkida. Näiteks väikese ajupesuga vaenlase leeris, mõistuste ja südamete enda poole võitmisega.

Ajupesu iseenesest, kui pulkadeks võtta, ei pea kindlasti halba tähendama. Kui pesta ajud puhtaks nt ettekujutusest, et inimesele piisab, kui on vatijope, vildid ja soe barakk, vaid elust võiks ikka rõõmu ka saada, on selles midagi halba. Oleneb, kust otsast ja millise ilmavaate otsast just kaeda.

Nii et võtame ühe tüübi, määrame ta rikkuriks, kellel aastatega kole tahtmine tekkinud sünnimaale midagi head teha, las teeb fondi ja hakkab idablokki noorusele möödaminnes näitama, seletama, et eelmainitud kolm hüve ei ole kõik, mis maailmal pakkuda on.

Rikkuriks määrame, sest seda ei oska bolševikud kahtlustada. Pigem on neil rikkurite vastu nõrkus. Minuvanused mäletavad nime Armand Hammer – miljardär, aga Lenini isiklik sõber ja muidu vägagi positiivne tegelane.

Ungarist alustame, sest seda hüütakse bloki kõige õnnelikumaks barakiks, seal on sõna guljašikommunism poolavalikult käibel ja kinni selle eest ei panda. Vaja vaid sobiva elulooga tegelast, soovitavalt mõningate luukeredega, et ülbeks ei läheks.

Soros võis sobida. Mida temast enne filantroobiks hakkamist teatakse – suurt midagi. Reafinantsist, ei enamat. Luukered – juudi päritolu, niisiis ungarlusele sell mängida ei saa. Vaja vaid leida rahad ja saabki hakata näitama, et 24h müügis olev Coca-Cola ja Marlboro on enam väärt kui lubatud kommunism, mis pidi Nikita arvates juba neli aastat tagasi saabuma.

Hull jutt, kuulge, vandenõu peabki põrunud olema. Seni on jabur, aga annab veel jaburamaks ajada.

Töötas. Sorose fondidele peab andma kõva au NLiidu ja selle ripatsite lagundamise ja pööramise osas. Polnud vahet, mida just keegi Sorose stipi eest õppis, tähtis oli näha teist maailma ja teist mõtlemist, eemal kirkadest, vatijopedest, viltidest. Midagi halba seda sorti ajupesu kohta öelda ei saaks. Teadmine on jõud.

Putka elab oma elu

Küsimus on, kuidas ja miks see putka on oma heast mainest lahti saanud ja seostub aina enam igasuguste jampside toetamisega. Mis aktivistide bande ka ükskõik kui jaburaid eriõigusi taga nõudmas pole, võib nende tagant leida Sorose fondi.

Üks seletus võib olla, et tegu perutama läinud, kiini lipanud operatsiooniga. Putka paisus nii suureks, et ärkas ellu ja hakkas oma elu elama. Elu esimesed vaistud teadupärast ellu jääda, kasvada, paljuneda. C. N. Parkinson seda, kuis kontor samamoodi käitub, ammu kirjeldanud.

Et kui eesmärki pole või selleni on jõutud, tuleb väita: pikk maa veel käia, tegelikult. Või hakata uusi eesmärke, lahendust nõudvaid muresid leiutama.

Hüva, NLiit lagunes ära, vabadust tuli kapaga. Aga täiuslikkus pole saavutatud. Niisiis – elagu sallivus, maha vihakõne. Arendame naiste õigusi, ajame homode pead püsti, lagundame iganenud eelarvamusi. Otsime aga jamasid või kuulutame senise loomulikkuse paha-pahaks ja - võitlusse! Lähemalt vaadates, kaege meie sotsiaalministeeriumi, mis muudkui leiab aina uusi põletavaid probleeme. See elab ammu oma elu, unustanud, mis see eesmärk või otstarve kuskil kirja pandud oligi.

Kuidas muidu seletada, et sama putka ängab pappi aktivistidele, kes kisendavad naiste võrdõiguslikkuse ja pagulaste sisserännu eest. Korraga mõlemat justkui ei saaks – fundamoslemi meelest on eide koht ikka rusika ja pliidi vahel kui ei taha põlema minna. Uus probleem! Uus fond! Uus osakond! Uusi aktiviste põhjus palgale võtta! Leninit meenutades, see ütles tšekaa teise pealiku Menžinski kohta: meie majapidamine on juba piisavalt suur, et iga andekas lurjus tegevust leiaks. Edasi aretades võiks öelda, mingist hetkest ei pea olema enam andekas. Ega lurjus. Putka võtab juba kõiki, kelle meelelaad õige, enda ridadesse.

Putka on iseseisev ega ole kellestki juhitud peale vaistude. Mingit sisalikest koos seisvat kogu pole tarviski. Pisimast aktivistist suurima bossini toimetavad kõik ilma käsu ja suurema plaanitagi. Soros kui inimene võib ammu olla vaid silt. Mille taha saab nt raha varjata. USA seaduste järgi ei pea ühemehe ja isikliku vara peal olev fond oma rahaliigutamisi avalikustama. Seega pole nii lihtne leidagi ülevaadet, kust, kuhu, milleks, kellele papp liigub.

Jabur, eks.