Aprillist saab Elisa Raamatust lugeda spetsiaalselt äpile kirjutatud seitsme tuntud Eesti kirjaniku teost "Eestid, mida ei olnud", kus jutustatakse Eesti minevikust ulmevõtmes.

Raamat "Eestid, mida ei olnud" on originaalantoloogia, mis koosneb kuuest algupärasest tekstist. Teose ühe autori Indrek Hargla sõnul on kõik jutud žanriulme. “Kui tehti ettepanek koostööks Elisa Raamatuga, siis me otsustasime, et üritame teha ühe alternatiivajaloolise koguteose. Alternatiivajalugu on ulmes spetsiifiline ja tuntud žanr, mis räägib ajaloost nii, nagu see tegelikult ei ole juhtunud,” selgitas Hargla. Kõik autorid on lugudes kujutanud mingil kindlal sajandil ja moonutatud ajalooga Eestit, mis ühest küljest oleks nagu kõigile tuntud ajalugu, samas aga täiesti teistsugune.

Indrek Hargla jutustus “Clemens Fellinus, Rex Estonicum” räägib eestlaste jaoks olulise tähtsusega sündmusest – muistsest vabadusvõitlusest, mis mõistagi kulgeb loos teistmoodi. "Lehola Lembitu ja Läti Hendrik on selles tegelasteks, nimed, mida kõik juba koolipingist mäletavad. Tuttavaid ajaloolisi tegelasi on ka teistes tekstides – näiteks Kreutzwald, Napoleon, Melchior Hoffmann ja Hjalmar Mäe.“

Lisaks Harglale on teose kaaskirjutajad Jaagup Mahkra, Meelis Friedenthal, Maniakkide Tänav, Mihkel Seeder, Veiko Belials ja J. J. Metsavana.

Jutud avaldatakse Elisa Raamatus alates aprillist kuuel järjestikusel nädalal:

"Eestid, mida ei olnud":

1. Jaagup Mahkra – “Tarvaste tulek”

2. Indrek Hargla – “Clemens Fellinus, Rex Estonicum”

3. Meelis Friedenthal – “Kasuksepp”

4. Maniakkide Tänav – “Kolmanda Reichi triumf!”

5. Mihkel Seeder – “Ernst Meele Eesti”

6. Veiko Belials, J. J. Metsavana – “Piisab, kui seinale kritseldad B”

Katkend Indrek Hargla jutustusest “Clemens Fellinus, Rex Estonicum”

Muhumaa on alla heidetud, Muhu linnus on tuhaks tehtud! Kuus päeva piiramist keset karmi pakast, nädal aega paganate mõnitusi ja irvitusi, kui nad oma jäätunud künka otsast kõrgest linnusest kristlaste peale tuld ja tõrva valasid. Nad pidasid ennast võitmatuks ja uskusid, et talv kaitseb neid, talv ja Taarapitkne. Aga nüüd on see neetud kants maha põletatud! Saaremaa esimene värav on põrmu paisatud, sadu ja sadu muhulasi maha tapetud ja ei ainuski paganlik riugas ega needmine ei kaitsnud neid.

Sakalased, ugalased, riialased, liivlased, harjulased, rävalased, virulased ja ridalased, esimest korda koos, kõik Lembitu vasallid, nii eesti kui saksa soost, ja ühe neitsi Maarja lipu all ja ühes kõikide piiskoppidega olime me tulnud üle mere, mis oli kõvaks külmunud kui kivi ja sile kui klaas. Ja me olime tulnud lõpuks ometi nende kõige kangemate paganate saarlaste vastu, kes kristlaste kuningriigile rahu ei andnud, rüüstasid, laastasid ja põletasid mereäärseid maid, Riiat ja Viliandet oma laevadega ähvardasid ja venelastega liitu olid sõlmimas, et Neitsi Maarja maa verre uputada.

Aga nüüd me olime tulnud, kui Lembitu Jeruusalemmast tagasi jõudis, nüüd me olime tulnud!

Loe esimest avaldatud jutustust SIIT!

Mis on Elisa Raamat?

Elisa Raamat on kuumaksuline e-raamatulaenutus, kuhu iga nädal lisandub uusi raamatuid. Rakenduse kasutamiseks ei pea olema Elisa klient. Praeguseks on äpis ca 2200 teost, sealhulgas kolmsada raamatut, mida on võimalik lugeda ka ilma kuumaksuta ehk tasuta. Eelmisel sügisel koostöös Eesti Keele Instituudiga loodud Iselugeja annab võimaluse e-teoseid lisaks lugemisele ka kuulata.

Elisa Raamat kuulutati konkursil “Eesti Parim Mobiilirakendus 2016” rahva lemmikuks.

Elisa Raamatut saab kasutada Androidi ja Apple’i seadmetes, aga mitte Windows Phone’is või arvuti brauseris. Laadi alla äpp Google Play’st või App Store’ist.

Raamatuäpiga saab tasuta tutvuda 14 päeva. Teenuse kuutasu on 8.99 eurot.